L’infortunio shock costa caro a Neymar | Stagione finita

“Lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati – prosegue il bollettino – hanno confermato questa esigenza”. L’intervento, si apprende dalla nota, “verrà eseguito nei prossimi giorni presso l’ASPETAR Hospital di Doha”.

Questo è quanto svelato dai medici del club parigino con il talento brasiliano che non tornerà prima di giugno e che vorrebbe dire quindi stagione matematicamente finita. Galtier nei guai sia per la Ligue 1 che per il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, dopo che il club francese è stato a un passo dal chiudere dall’acquisto di Ziyech.