Roma, Mourinho maestro del corto muso: le statistiche

Roma, il corto muso è un must di Mourinho

Roma contro Juventus ha rappresentato la 90esima partita di Mourinho sulla panchina dei capitolini. Il match, inoltre, ci permette anche di aggiornare le statistiche: quella di ieri è la 16esima vittoria per 1-0 da quando Mourinho siede sulla panchina dei giallorossi.

Le vittorie di corto muso di Mourinho non sono di certo una novità. Volendo essere più specifici, ecco di seguito le statistiche dettagliate riguardanti le vittorie per 1-0 negli ultimi 2 anni, divise per competizione:

Serie A 2021/22 : 6 le vittorie per 1-0

: 6 le vittorie per 1-0 Conference League 2021/22 : 3 le vittorie per 1-0

: 3 le vittorie per 1-0 Serie A 2022/23 : 6 le vittorie per 1-0

: 6 le vittorie per 1-0 Coppa Italia 2022/23: una sola vittoria per 1-0

Sommando i dati, vengono fuori che le partite vinte per 1-0 da parte di Mourinho alla Roma, sono per ora 16, cioè il 17.777% del totale.