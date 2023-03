Roma, non c’è tempo di festeggiare | Mou prepara le mosse anti Real Sociedad

Roma, Mourinho mischia le carte per l’Europa

I giallorossi dopo la bella vittoria contro la Juventus, che indiscutibilmente riapre la corsa Champions League e che li proietta al quarto posto con il Milan, devono pensare all’Europa League visto che giovedì ci sarà l’impegno di Coppa contro la Real Sociedad. Mourinho sta già mischiando le carte visto che potrebbe riproporre calciatori come Spinazzola, Wijnaldum, El Shaarawy e Abraham dal 1 minuto. Non c’è pace però per i giallorossi perchè questo sarà un mese decisivo dove i giallorossi affronteranno sia la sfida di ritorno in Spagna che il derby, in programma tra due settimane.