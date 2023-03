Sassuolo-Cremonese, Ballardini cerca un’altra vittoria

Sassuolo e Cremonese si sfideranno per tre punti importantissimi. Entrambi i club arrivano da due vittorie, rispettivamente con Lecce e, clamorosamente Roma, con il morale al massimo. La squadra di Dionisi cercherà di essere veloce nel far girare il pallone per poi attaccare la porta con più uomini, mentre Ballardini metterà tutta la sua esperienza per portarsela a casa.

Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Tsadjout, Okereke.