Torino-Bologna, Juric scuote i suoi

Dopo la batosta presa nel derby contro la Juventus, mister Juric scuote i suoi cercando di rimettere in piedi quel morale fino sotto gli scarpini. La partita con il Bologna, in casa, potrebbe essere un buon punto da cui ripartire, anche se sappiamo che non è mai facile affrontare le squadra di Thiago Motta.

Torino-Bologna, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Ola Aina, Adopo, Ilic, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow