Calciomercato, duello per Conte: chi la spunterà?

“Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore per la prossima stagione, in maniera totalmente inaspettata mi è arrivata la notizia che ci sarebbe stato un contatto tra Antonio Conte e qualcuno dell’Inter. Da qui a dire che ci siano cose, no. Se fosse davvero una situazione economicamente così complicata perché ci sarebbe stato questo contatto, su Conte c’è anche la Juve.

L’Inter non può perdere un allenatore così e ti puo’ portare a vincere non come gli ultimi due anni. Inzaghi al momento per certi versi è ingiudicabile, perché tutti gli scenari potranno cambiare in base al cammino in Champions League. E’ giusto, dunque, che la società faccia le sue considerazione e che eventualmente non arrivi scoperta”. Questo è quanto spiegato dal giornalista Alfio Musmarra in un video su Instagram, che spiega come l’allenatore pugliese piaccia a Inter e Juventus.