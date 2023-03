Calciomercato Inter, Acerbi e De Vrij sono situazioni diverse

Acerbi ha convinto Simone Inzaghi, ed ha di fatto scavalcato De Vrij nelle gerarchie dell’allenatore. Il club neroazzurro è stato convinto nel riscattare, appunto, Acerbi dalla Lazio, ma ad una cifra inferiore a quella di 4 milioni prefissata con Lotito. Situazione diversa per Stefan De Vrij a cui, come riportato da Tuttosport, è stato proposto un rinnovo di contratto ma che non ha ancora avuto una risposta.