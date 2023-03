Calciomercato Inter, porte girevoli in attacco | Lautaro l’unica certezza

La permanenza in nerazzurro di Dzeko e Lukaku non è più certa

Il reparto d’attacco è quello più sotto osservazione nel mercato dell’Inter: solo Lautaro Martinez è l’intoccabile, mentre Marotta e Ausilio stanno riflettendo attentamente sulle strategie di mercato per poter rinforzare la rosa. In questo senso la posizione di Lukaku e Dzeko non è affatto sicura.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Correa è in ogni caso destinato alla cessione, mentre Dzeko e Lukaku da qui alla fine della stagione si giocano la possibilità di restare in nerazzurro. Se le gioca lo stesso Dzeko, la cui prospettiva di rinnovo pareva certo fino a un mese fa. E invece la società di Zhang vuole ponderare bene la sua scelta per la prossima stagione.