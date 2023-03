Calciomercato Juventus, si allontana l’attaccante del Real Madrid

Calciomercato Juventus, Asensio verso il Barcellona

Asensio è in scadenza di contratto con il Real Madrid, ed è da tempo accostato al club bianconero. Il classe 96′ della nazionale spagnola, ha molte difficoltà nell’attuare il rinnovo del contratto con il Real,e questo gli permette di guardarsi intorno e di valutare varie proposte. Proposta che è arrivata dalla Juventus, ma che pare non sia sufficente dato che in pole position per il calciatore c’è il Barcellona. Infatti come riportato da Sport, il giocatore gradirebbe la destinazione.