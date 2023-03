Calciomercato Milan, occasione a parametro zero dalla Bundesliga

Dahoud occasione a parametro zero per il Milan

Calciomercato Milan, Dahoud occasione per i rossoneri

Il Milan comincia a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi: le intenzioni di Maldini e Massara sono quelle di visionare il mercato dei parametri zero per rispettare il rigido controllo del Fair Play Finanziario. In questo senso, il nome di Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire.

Mercato Milan, su Dahoud tanti club europei interessati

Come riporta Sky Sport Germania, il Borussia Dortmund ha già deciso e annunciato che non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno prossimo. I club sulle sue tracce sono Arsenal, Atletico Madrid, Leicester, Betis, Siviglia, Fenerbahce, Galatasaray e le tre italiane Milan, Napoli e Roma.