Calciomercato Milan, occhi sul difensore: arriva dalla Serie A

Calciomercato Milan, difesa da perfezionare

Il ds del Milan, Paolo Maldini, pensa già al futuro. La stagione in corso rimane importantissima in chiave Champions, ma proprio riferendosi all’Europa, bisognerà attrezzarsi per il futuro. Oltre al reparto offensivo, completamente da rifare, il Milan dovrà aggiustare anche la difesa: Tomori e Kalulu rimangono le uniche conferme, ma per mantenere la porta inviolata serve inserire un aiuto in più.

Milan, Maldini pensa ad Umtiti

Maldini avrebbe trovato in Umtiti, il giocatore adatto a cui affidare le chiavi della difesa. Il giocatore francese, attualmente al Lecce, potrebbe svincolarsi dal Barcellona a fine stagione, per poi atterrare a Milano, sponda rossonera. Il classe 93 piace a molto a Maldini e l’ingaggio non dovrebbe essere un problema.