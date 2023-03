Calciomercato Roma, retroscena sul difensore: lui ha scelto i giallorossi

Calciomercato Roma, Mancini uomo del momento

Gianluca Mancini è l’uomo del momento, portando la Roma alla vittoria contro la Juventus di Allegri. Una grande bordata sotto la sud ha regalato, ai giallorossi, tre punti importantissimi in chiave Champions, inoltre, dimostra di avere carattere ed essere un vero leader in campo. Sempre presente nel difendere i suoi compagni, sempre titolare in tutte le partite e uno dei pochi che urla in campo e si fa sentire. Grande carisma e prova di personalità quella che sta dando Mancini a tutto l’ambiente romanista.

Roma, il Tottenham ha mancato il colpo

Mancini ha legato il suo futuro alla Roma fino al 2027, con il rinnovo firmato a luglio. Un club inglese aveva provato a strapparlo ai capitolini prima dell’accordo: si tratta del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs avevano avviato i contatti per il difensore centrale, ed era tra gli obiettivi principali per rinforzare il reparto difensivo. Alla fine però l’affare non si concretizzò e la società di Londra virò su Lenglet.