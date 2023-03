Calciomercato Roma, si continua a lavorare per il rinnovo di Smalling | Le novità

Calciomercato Roma, passi in avanti per il rinnovo di Smalling

Tanti club hanno gli occhi puntati sulla situazione del rinnovo di contratto di Smalling. Il calciatore ha una clausola di rinnovo contrattuale che è già scattata ma che non è ancora stata esercitata dl giocatore. Questo ha fatto strizzare gli occhi a molti club, che vorrebbero l’esperienza difensiva del calciatore inglese. Per questo Tiago Pinto sta cercando di accelerare i tempi per mettere nero su bianco. Il dirigente portoghese ha incontrato il rappresentante del difensore, dal meeting sono uscite notizie confortanti. Questo fa ben sperare tutto il popolo giallorosso.