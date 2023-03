Dalla Palma su Immobile: “Prossima stagione con contratto part time alla Lazio?”

Situazione infortuni in casa Lazio

Lazio, ancora problemi per Immobile

“Nessuno può dubitare delle qualità di Immobile, unico attaccante italiano ad aver vinto per quattro volte la classifica dei cannonieri di serie A”.

E poi ancora: “Il primo a doversi dare delle risposte è proprio Ciro. Alla sua squadra del cuore e alla stessa Nazionale può dare ancora tanto”, anche se non in queste condizioni. Questi problemi muscolari sono “provocati dalla stress fisico a cui si è stato sottoposto negli ultimi sette anni, dall’estate del 2016 Ciro ha giocato una media di 50-60 partite a stagione, comprese quelle con la Nazionale”. Un logoramento fisico che a a 33 anni fa pensare , secondo Dalla Palma: “La prossima stagione dovrà imparare a gestirsi e a scegliere quali partite giocare, altrimenti la voglia di essere sempre presente, in prima fila, può diventare letale”.