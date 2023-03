Inter, altra novità in chiave società: possibile nuovo acquirente?

Inter, Zhang vuole lo stadio

Nelle ultime settimane la società nerazzurra a tenuto un incontro con in responsabili dell’area stadio. Da quello che ne uscito fuori, sembrerebbe che il Presidente Zhang, voglia costruire uno stadio tutto per se, accantonando l’idea di condividere San Siro, con il Milan. La costruzione dello stadio è molto importante per il numero uno dell’Inter perchè, in caso di futura rivendita, potrebbe confermare la cifra richiesta, ovvero quella di 1,2 miliardi di euro.

Inter, Tacopina svela il possibile acquirente

Joe Tacopina, Presidente della Spal, ha svelato chi potrebbe essere il prossimo acquirente dell’Inter. Nel corso di un intervento ai microfoni di Italian Football Podcast, il numero uno biancoblu ha detto: “Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter’, allora probabilmente comprerebbe l’Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo! Un po’ gli piace il calcio, anche se il golf è la sua passione principale. Non è un fan accanito del calcio ma ne capisce e gli piace come sport. abbiamo avuto qualche discussione sulla SPAL, da che sono nel calcio italiano”. Riferendosi al suo amico e cliente, Donald Trump.