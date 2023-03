Juventus, primo club ad avere una birra ufficiale

La Juventus è sempre un passo avanti per quanto riguarda strategie di marketing e merchandising. Da sempre uno dei simboli che accomuna la gente allo stadio, oltre al tifo per la propria squadra, è il bere birra con amici. Proprio per questo la Juventus, come primo club al mondo, ha pensato di creare una sua birra: la Juventus beer. Da aprile sarà reperibile nei supermercati questa lager, e sarà distribuita da ‘El Original srl’.