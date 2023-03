Juventus, l’ex attaccante difende Vlahovic: “Uscirà presto da questa situazione. Deve giocare di più per i compagni”

Juventus, senti Bonazzoli: “Ha l’attacco tutto sulle sue spalle”

Dusan Vlahovic sta attraversando un brutto periodo in questo momento della stagione, con soli 3 goal nelle ultime 9 partite. In questa stagione di Serie A il serbo ha realizzato 8 goal. Ciò ha scatenato, tra le altre cose, moltissime critiche nei suoi confronti per il basso rendimento. Del brutto momento che sta attraversando l’attaccante bianconero ne ha parlato, in una lunga intervista per Juventusnews24.com, anche l’ex attaccante di Sampdoria e Reggina, Emiliano Bonazzoli.

Attualmente allenatore del Fanfulla, squadra che milita nella Serie D, Bonazzoli ha “giustificato” e rincuorato l’attaccante della Juventus: Quest’anno ha molta pressione perché l’attacco è tutto sulle sue spalle e la differenza con la Fiorentina c’è. Un periodo di calo è normale per qualsiasi attaccante. Io penso che dovrebbe essere più spensierato e magari, anche se fa meno bene, giocare più per la squadra. Lui è uno che si dà sempre da fare e si sbatte tantissimo anche se non gli arriva la palla. Poi si sa: l’attaccante quando segna anche se tocca solo due palloni ha fatto una partita super, mentre se si sbatte per la squadra ma non fa gol cambia il giudizio. Non mi pare un attaccante che si defila e diventa un corpo a sé rispetto alla squadra. Ne uscirà grazie alla qualità dei compagni”