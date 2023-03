Lazio, Immobile così non si fa | Il retroscena

Lazio, retroscena sull’infortunio di Immobile

Ennesima ricaduta stagionale per Ciro Immobile. Ma questa volta, come svela Il Messagero, per colpa anche sua. Infatti il bomber biancoceleste avrebbe accusato un piccolo dolorino nel pre partita contro il Napoli, tenendolo nascosto all’allenatore. “Dall’infortunio dello scorso anno alla caviglia non è mai stato benissimo. Anche venerdì lui ha giocato con un antidolorifico e questo gli crea degli squilibri posturali, che dopo sei o sette partite paga a caro prezzo”, queste le parole di Sarri. Per di più si viene a sapere che Ciro Immobile aveva rischiato di operarsi a giugno alla caviglia che si gonfiava di continuo, forse una decisione che sarebbe stata migliore.