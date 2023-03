Lazio, Stendardo: “La Lazio è fortunata ad avere Sarri”

Lazio, le parole dell’ex difensore biancoceleste

A Radiosei ha parlato Stendardo. Ha parlato del momento della Lazio, soprautto elogiando Maurizio Sarri:

“La Lazio a Napoli ha fatto una grande partita dal punto di vista tattico, ma anche da quello del sacrificio. Fare una gara così al ‘Maradona’ non era semplice, ha dimostrato carattere, determinazione ed ha chiuso tutte le linee di passaggio alla squadra di Spalletti che gli ha permesso poi di sfruttare le situazioni in avanti. La Lazio a questo punto credo sia cresciuta anche in termini di continuità. Sarri è un maestro di calcio, la Lazio è fortunata di avere uno come lui che è capace di cambiare il metodo di affrontare gli avversari. Sono certo che anche nelle prossime gare, i giocatori interpreteranno il pensiero di un tecnico internazionale. Così si gettano basi significative”