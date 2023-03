Napoli battuto in casa da una grande Lazio

Doppio exploit delle romane che superano Napoli e Juventus, cioè le due squadre che, senza penalizzazione, occuperebbero stabilmente i primi due posti della classifica. Per il Napoli, alla prima sconfitta casalinga, nulla di grave in ottica campionato; una serata storta può senza dubbio capitare nell’arco di una stagione praticamente senza macchia come quella finora condotta dagli azzurri. La Lazio di contro ha disputato una gara impeccabile, attenta in copertura e pronta a ripartire se e quando la situazione lo ha reso possibile. Encomiabile il sacrificio degli attaccanti, pronti a ripiegare a difesa del sempre vigile Provedel, e naturalmente da sottolineare la prova dell’uomo partita Vecino, scelta vincente del tecnico biancoceleste. Spalletti comunque non ha da lamentarsi molto perché i suoi uomini, sia pure tardivamente, hanno cercato di ribaltare la situazione senza lesinare impegno ed abnegazione.

Mancini affonda la Juventus; follia di Kean

Meno spettacolare ma altrettanto intensa la sfida dell’Olimpico, vinta di “corto Mou” da parte di una Roma abbottonata come non mai, capace di chiudere quasi ogni spazio ai bianconeri con un Vlahovic in ombra. Chiaro che tra due “cercatori di occasioni” come qualcuno li ha definiti, la spuntasse chi per primo avesse trovato l’episodio rompi equilibrio; di Mancini il merito di pescare il jolly con una conclusione di grande efficacia e bellezza. Per Allegri è un duro colpo in quanto in casa Juventus cominciava a covare la speranza di agganciare la zona Champions pur oberata dalla pesante penalizzazione, una speranza che al momento appare quanto mai vacua.

Torna a vincere l’Inter di Lautaro mentre il Milan cade a Firenze

Nel continuo saliscendi tra le contendenti alla zona più nobile del campionato stavolta tocca all’Inter guadagnare i tre punti domando un Lecce che nelle ultime settimane aveva dato filo da torcere ad ogni avversario; decisamente peggiore la sorte dei rossoneri che cadono a Firenze denotando grosse difficoltà a produrre gioco nella zona nevralgica del campo, letteralmente dominata dalla formazione di Italiano. A nulla è servito il rientro in campo di Ibrahimovic nella parte finale dell’incontro.

Spezia e Verona non si fanno male; la Cremonese sfiora l’impresa

Il pareggio premia un pelino di più i liguri, che mantengono i tre punti di vantaggio sui gialloblù, ma di certo non varia gli equilibri in fondo ad una classifica che resta piuttosto problematica per entrambe. Un punto piuttosto inutile anche per la Sampdoria, mentre la Cremonese recupera due reti al Sassuolo ma alla fine viene sconfitta e agganciata dai doriani all’ultimo posto.