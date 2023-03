Milan, Giroud non vuole mollare la Champions League

Milan, nella rifinitura presenti Giroud, Diaz e Origi

Nella rifinitura, che si sta svolgendo in questi minuti, alla vigilia della partita di Champions League contro il Tottenham, come riportato dagli inviati di MilanNews.it, sono presenti tutti. C’è Olivier Giroud, che aveva avuto un attacco di febbre nelle scorse ore, c’è Diaz che aveva subito una distorsione alla caviglia prima della Fiorentina ed è presente anche Origi. Tutti e tre svolgono il lavoro con il gruppo e tutti e tre, e non solo, hanno in mente un solo obbiettivo: i quarti di finale di Champions League.