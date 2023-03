Milan, Tonali: “Da sempre tifoso del Milan. Giocare la Champions è fantastico”

Tonali: “Che emozioni la Champions vinta nel 2007”

Intervistato da UEFA Champions League Magazine, Sandro Tonali ha parlato di tanti argomenti, dall’emozione di giocare la Champions alle emozioni provate da tifoso nel vincerla:

“Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E’ stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale. Mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007. Giocare la Champions è una grande emozione. Erano troppi anni che il Milan non giocava la Champions, è davvero bello tornare a giocare partite così come le gare ad eliminazione diretta”.

Sull’arrivo al Milan:

“E’ stato strano, da un attimo sono passato dall’essere tifoso a giocare nel Milan. Il primo anno non è stato semplice, ma c’era bisogno di dividere le due cose, cioè l’essere tifoso e l’essere giocatore”.

Sulla sua famiglia:

“Sono molto legato alla mia famiglia perchè hanno dato tanto per me. Ho un rapporto unico con mia nonna, non si perde mai una mia partita. Mi fa molto piacere. Sapere di avere sempre la famiglia al mio fianco è importante”.