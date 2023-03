Roma, quanto vale il passaggio ai quarti di finale di Europa League

Roma, i giallorossi concentrati sulla sfida di Europa League

La Roma, reduce dalla vittoria contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato, affronterà questo giovedì la Real Sociedad. Il match è valevole per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e giallorossi sono già pronti alla sfida con gli spagnoli. Il passaggio del turno non solo darebbe uno sprint morale agli uomini di Mourinho, ma aiuterebbe anche le casse del club capitolino.

Roma, l’Europa League è fonte di guadagni importante

La Roma ha già incassato 1.2 milioni di euro per l’approdo agli ottavi di finale. Un’eventuale qualificazione ai quarti di finale significherebbe un ulteriore guadagno di 1.8 milioni. Gli altri premi prevedono un guadagno di 2.8 milioni per l’accesso alle semifinali, 4.6 milioni per la qualificazione alla finale, che quest’anno si disputerà a Budapest, e ulteriori 4 milioni per chi alzerà il trofeo. Alzare dunque il trofeo porterebbe alla Roma all’incirca 15 milioni, oltre che l’accesso diretto, e soprattutto come testa di serie, alla prossima Champions League.