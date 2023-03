Roma-Real Sociedad: arbitra Schärer | Un talismano

Nessun precedente con la Roma, ma un talismano per le italiane

Da poco ufficializzate dalla UEFA le designazioni per gli ottavi di finale di andata dell’Europa League. Ad arbitrare la Roma sarà Sandro Schärer, che non registra precedenti con la squadra giallorossa, ma in questa stagione ha portato bene alle italiane in Champions League. Il fischietto, infatti, ha diretto Viktoria Plzen-Inter 0-2 (fase a gironi), Juventus-Maccabi Haifa 3-1 (fase a gironi) e Milan-Tottenham 1-0 (ottavi di finali). Per la Real Sociedad il precedente è da dimenticare, infatti il giudice di gara ha arbitrato la pesante sconfitta degli spagnoli per 0-4 contro il Manchester United, nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021, dando anche un’ammonizione ai danni dei baschi.