Sarri duro dopo la sconfitta: “Lotito dispiaciuto come me. Milinkovic può fare di più”

Sarri: “Serviva un vice Immobile”

Queste le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri al termine della sconfitta contro l’AZ Alkmaar: “Abbiamo sbagliato atteggiamento. Dopo un buon inizio, siamo arretrati e abbiamo palleggiato negli ultimi venti metri. Abbiamo esagerato nel tornare verso il portiere invece di tenere loro lontani dalla nostra porta. Abbiamo creato tanto, potevamo vincere 4-2 ma abbiamo sbagliato molto davanti alla porta. Ne parlavamo questa mattina: stiamo segnando meno, ma le occasioni create sono maggiori. Vuol dire che abbiamo perso cattiveria e lucidità. Immobile? Tra averlo o non averlo c’è differenza”.

Come sta Milinkovic?

“Lo sto vedendo in crescita in allenamento. Non vorrei tornasse il giocatore che ogni tanto eccede in qualche numero fine a se stesso. Può fare sempre di più”.

Come sta Casale?

“Secondo il dottore poteva anche proseguire, aveva un piccolo risentimento al polpaccio, ma non veniva da una situazione serena e non abbiamo voluto rischiare”.

Lotito è sceso nello spogliatoio?

“La pensava come me. Neanche a lui era piaciuto il cambio d’atteggiamento”.

I due gol subiti?

“Alla base c’è un errore di palleggio in uscita, ma erano due situazioni evitabili. L’arbitraggio? Anche in Italia ci sono arbitri di questo tipo che lasciano giocare e il contatto fisico senza fischiare. Non penso che abbiamo sofferto quel tipo di arbitraggio, ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo preso due gol evitabili e abbiamo perso sette otto palle gol”