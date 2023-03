Allegri: “Importante andare in Germania con una vittoria. Non ho ancora deciso chi far giocare”

Massimiliano Allegri presenta l’andata di Europa League tra Juventus e Friburgo di domani sera all’Allianz Stadium di Torino.

Sul Friburgo:

“Affrontiamo una squadra quarta in classifica, imbattuta nel girone, fisica e ben organizzata. Dobbiamo portare a casa la vittoria perché andare in Germania con una vittoria sarebbe importante”.

Sui giocatori infortunati:

“De Sciglio sicuramente non è a disposizione, Pogba è a disposizione ma lo confermerò domani mattina. Alex Sandro è a disposizione”.

Su Chiesa, Di Maria e il modulo:

“Devo ancora decidere, anche perché domenica ci sarà un’altra gara molto importante per noi. Non avremo Kean squalificato e quindi tra giovedì e domenica devo gestire al meglio gli attaccanti visti i due impegni ravvicinati”.

Sulle energie della squadra:

“Dobbiamo per forza recuperare. In casa dobbiamo tornare a vincere perché in Europa abbiamo vinto solo col Maccabi in casa. Servirà vincere soprattutto per mettere le basi per il passaggio del turno”.