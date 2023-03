Calciomercato Inter, il difensore nel mirino di Marotta: arriva dalla Serie A

Marotta manda Baccin come inviato speciale

Calciomercato Inter, difesa da migliorare

Il reparto difensivo dell’Inter sarà sicuramente da migliorare nella sessione di mercato estiva, vista anche l’imminente uscita di Skriniar. Il ds nerazzurro, Beppe Marotta, dovrà trovare un’alternativa a quel ruolo ormai scoperto ed inserire un giocatore valido, funzionale e che non richieda troppo investimento sul mercato. L’idea c’è e Baccin segue la situazione.

Inter, Izzo per la difesa

Armando Izzo sembra sia l’indiziato numero uno da poter inserire nella “nuova” rosa di Inzaghi. Il difensore napoletano, scartato da Juric e dato in prestito al Monza, sta facendo molto bene. Ci sarebbe da convincere però il Torino, una volta rientrato dal prestito: 10 milioni di euro è il prezzo di partenza. L’alternativa, invece, sarebbe rappresentata dall’inserimento di una contropartita come scambio come Giovanni Fabbian.