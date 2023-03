Calciomercato Juventus, quante richieste per gli attacanti | Si cerca di resistere

Calciomercato Juventus, si prova a trattenere Chiesa e Vlahovic

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, se per Vlahovic le offerte arrivano e sono a conoscenza di tutti, non è da meno il suo compagno di reparto Chiesa. In estate ci sarà tanto movimento anche attorno a lui, dato che ormai è un giocatore affermato e sta recuperando sempre di più dall’infortunio. La società cercherà di trattenerlo e responsabilizzarlo di più. Il calciatore gode dell’amore incondizionato del pubblico, lo stadio si accende quando lui prende palla. Quindi al netto delle vicende extra-campo, si farà di tutto per trattenere i due gioielli.