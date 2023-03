Calciomercato Juventus, riscattato l’attaccante | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, riscattato Moise Kean

La Juventus ha riscattato Moise Kean, attaccante arrivato in prestito dall’Everton la scorsa estate. L’attaccante ha messo a segno 7 reti in questa stagione al fronte delle 32 partite disputate in tutte le competizioni rispetto ai 6 gol in 42 apparizioni della stagione precedente. Tuttavia, nell’ultima partita, l’attaccante italiano, si è fatto espellere per un fallo di reazione nei confronti del difensore centrale della Roma, Mancini.

Kean, le cifre del riscatto

Arrivato con prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di alcune condizioni, il classe 2000 è tornato ad essere nuovamente un calciatore della Juventus a tutti gli effetti. La Juventus darà all’Everton, che lo aveva acquistato nel 2019 proprio dalla Juventus, una cifra pari a 28 milioni di euro ai quali verranno aggiunti, eventualmente, altri 7 al raggiungimento di determinati obiettivi.