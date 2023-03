Calciomercato Lazio, maxi intreccio con l’Arsenal: Milinkovic-Savic la chiave

Calciomercato Lazio, periodo no per Milinkovic-Savic

Il Sergente della Lazio, Milinkovic-Savic, sta subendo un lieve calo di forma. Il serbo ha svolto la prima parte di stagione egregiamente, ma dal Mondiale in poi, sembra aver subito un calo fisico inaspettato. Non dimentichiamoci che Milinkovic-Savic è da anni uno dei migliori centrocampisti della Serie A, mantenendo alti i ritmi in ogni stagione, ed un periodo nero può capitare. Rimane sempre un calciatore di valore che le squadre europee stanno provando a prendersi, una di queste è l’Arsenal.

Lazio, idea “italiana” per la mediana

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Sergej alla Lazio. Difatti, dalle ultime indiscrezione, sembrerebbe che l’Arsenal stia puntando forte sul serbo, che potrebbe portare ad un maxi intreccio. Il giocatore di cui stiamo parlando è Jorginho. L’italo-brasiliano potrebbe essere la pedina di scambio valida per chiudere la trattiva, e portare Savic nei Gunners, mentre Jorginho riabbraccerebbe il mister che lo ha valorizzato dai tempi del Napoli.