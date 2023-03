Calciomercato Milan, la richiesta di Leao non scende | Le ultime

Calciomercato Milan, stasera la notte di Leao contro il Tottenham

Questa sera il Milan si gioca il passaggio ai quarti di Champions in casa del Tottenham di Antonio Conte: chi è chiamato a trascinare i rossoneri è Rafael Leao, assente nella sconfitta di Firenze perchè squalificato ma che nelle ultime uscite ha offerto prestazioni deludenti.

Mercato Milan, Leao continua a chiedere un rinnovo da 7 milioni

Come riportato da Il Corriere della Sera, non si sblocca ancora la trattativa per il rinnovo: per prolungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2024 infatti, il portoghese chiede un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Questa sera in Champions dovrà dimostrare di valere questa richiesta.