Calciomercato Roma, due gli obiettivi dei giallorossi: Pinto prepara le trattative

Calciomercato Roma, due giovani per Mourinho

Per il ds della Roma, Tiago Pinto, è il momento di tornare a scaldare i motori, in vista della sessione estiva di mercato. Siamo solo a marzo, ma la Roma ha bisogno di guardarsi intorno per cercare di trovare qualche occasione ed incominciare a muoversi. Le richieste del mister sono tante ma le più urgenti restano il centrocampista e il tanto desiderato difensore centrale mancino. Pinto dovrà dare il meglio di se per riempire quei ruoli nel miglior modo possibile, usando sempre i mezzi che la società mette a disposizione.

Roma, Frattesi e Ndicka i più concreti

Frattesi e Ndicka rimangono gli obiettivi più concreti dei giallorossi. Nel primo caso ci si aspetta che questa promessa di matrimonio si realizzi al più presto, mentre, per il giocatore francese ci sarà da battere la concorrenza europea, visto che andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Questi due probabili acquisti, andrebbero ad infoltire la rosa ed aumenterebbero il numero di rotazioni con i titolari.