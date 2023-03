Conte eliminato dalla Champions, il Milan vola ai quarti | Pari prezioso al Tottenham Hotspur Stadium

Solo pari a Londra. Milan va ai quarti

Finisce 0-0 al Tottenham Hotspur Stadium. Occasioni da ambo le parti, ma non basta. Il Milan fa una grande prestazione e porta a casa la qualificazione gestendo egregiamente l’1-0 interno di San Siro. Tottenham in 10 per l’espulsione di Romero al minuto numero 78 (brutto fallo su Theo Hernandez). Nel recupero succede di tutto: parata incredibile di Maignan, palo di Origi per il Milan. Rossoneri ai quarti dopo 11 anni. Per Conte è l’ennesima delusione europea.

Tottenham-Milan, risultato e tabellino

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson (20′ st Richarlison), Højbjerg, Skipp, Perišić (7′ st Porro); Kulusevski (38′ st. Sánchez), Kane, Son. A disposizione.: Austin, Whiteman; Sánchez, Tanganga; Danjuma, Devine, Sarr; Moura, Richarlison. Allenatore: Conte.

MILAN (3-4-3) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (9′ st Saelemaekers), Krunić, Tonali, Hernández; Díaz (35′ st Bennacer), Giroud (35′ st Origi), Leão (43′ st. Rebic). A disposizione.: Mirante; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Pobega, De Ketelaere, Rebić. Allenatore: Pioli.

Espulsione: 33′ st. Romero