Big poco in evidenza; spiccano Vecino, Mancini e pure Dessers

Giornata caratterizzata dai successi delle romane che superano Napoli e Juventus in gare intense ma fantacalcisticamente povere di bonus. Il crollo del Milan a Firenze e la vittoria comunque non esaltante dell’Inter contribuiscono a tenere basso il livello delle fantamedie dei big, per cui, anche questa settimana, a brillare sono soprattutto calciatori di media levatura e non sempre avvezzi alle positive note della cronaca. Tra questi i due “eroi capitolini” Mancini e Vecino, lo sfortunato Dessers, a cui la doppietta consente di ergersi a migliore del turno ma non alla sua Cremonese di evitare la sconfitta, e il dirimpettaio Laurentiè. Molte le delusioni e due grandi bocciati, il difensore del Milan Thiaw e l’attaccante bianconero Kean. Prendiamo ora in esame tutti i Top e Flop ruolo per ruolo:

PORTIERI – L’ennesima porta inviolata consente a Provedel con il suo 7 in pagella di essere il miglior estremo difensore del venticinquesimo turno al pari di Ochoa, Audero (quasi una primizia stagionale) e Silvestri. Ritorno in campo amaro invece per Maignan che a fronte di una prestazione più che sufficiente (6,5 di media voto), rimedia un brutto 4,5 di fantamedia a causa delle due reti subite. Peggior sorte per l’esordiente Perisan, per Falcone e Consigli, tutti e tre destinatari di una votazione sufficiente ridotta però a 4 dai gol incassati. Particolare il caso di Carnesecchi (fm 4) che di reti ne subisce addirittura 3 ma attenua la sua posizione con un assist!

DIFENSORI – Il romanista Mancini, migliorato quest’anno anche a livello disciplinare (8 gialli finora contro i 22 della passata stagione) è il migliore grazie al “golaço” che sblocca e decide la sfida con la Juventus; per lui un bel 10,5 complessivo di fantamedia. Subito dietro l’altro “uomo del match” di giornata, il monzese Izzo, che totalizza 10 in fantamedia. Un gradino sotto Theo Hernandez che paga con una votazione non esaltante (6,5) la prestazione complessiva della sua squadra; alla fine il suo 9,5 di fantamedia gli vale comunque il podio. Evidenziamo anche il bel 7, mutato in 8 da un assist, meritato dal viola Dodò. Dopo un paio di prestazioni positive che gli avevano fatto scalare le gerarchie di Pioli, un turno decisamente negativo per Thiaw; per lui 5 in pagella e 4,5 di fantamedia a causa del giallo rimediato. In molti si fermano al 5 (con o senza malus); tra questi Sosa, Vasquez e Parisi.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo super affollamento a quota 10, fantamedia frutto del 7 in pagella + bonus rete. Tra i tanti evidenziamo l’exploit di Vecino che infligge al Napoli la prima sconfitta casalinga, di Bajrami che decide forse la sorte della Cremonese con la sua rete nel finale e di Ciurria che dà ancora più sostanza alla sua positivissima e sorprendente stagione sbloccando la gara contro l’Empoli al Brianteo. Sul fronte dei cattivi finiscono il grigiorosso Pickel (4,5 con ammonizione), Schouten, Akpa Akpro, Messias, Elmas e Locatelli, tutti a quota 5 anche a causa di un cartellino giallo.

ATTACCANTI – Nonostante la sconfitta non possa farlo gioire fino in fondo, Dessers festeggia comunque il suo 14 di fantamedia che lo rende miglior giocatore in assoluto della giornata. Alle sue spalle il dirimpettaio Laurientè che tocca quota 13 grazie al medesimo voto in pagella (8) condito da una rete e ben due assist! Tra i vari attaccanti che arrivano al 10 in virtù del 7 in pagella ed un pallone insaccato nella porta avversaria, mettiamo in risalto Satriano, che finalmente si sblocca, ed il granata Karamoh che dopo il gol illusorio nel derby regala tre punti pesanti al Torino. Maglia nera, anzi nerissima, per Kean che fa disperare i suoi fantallenatori riuscendo nell’impresa di farsi espellere in appena 40 secondi di permanenza sul terreno dell’Olimpico; un secco 3 (4 e cartellino rosso) lo relega in fondo alla classifica di giornata. Tra i vari 5 del turno registriamo quello di Rebic a simbolo dell’asfitticità del reparto offensivo rossonero, e quello di Osimhen per la rarità dell’evento…