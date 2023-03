Il mercoledì del betting, Champions League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Tottenham-Milan, si riparte dallo 0-1

Gara decisiva per il passaggio del turno, e l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Il Tottenham di Antonio Conte vorrà fare di tutto per cercare di ribaltare il risultato dell’andata e lo stadio sarà molto caldo e pronto a spingere la squadra. Il Milan cercherà come sempre di fare la sua partita, magari affidandosi alle qualità di Leao e al recupero di Giroud. I bookmakers quotano il segno 1 a 1.95 su Sportbet, segno X a 3.75 e segno 2 a 3.7 sempre su Sportbet.

Si vola in Germania

Il Bayer Monaco ospita il Psg, per una gara che sa quasi di finale, ed invece è un ritorno degli ottavi. All’andata i bavaresi si sono imposti per 1-0 sui parigini, che hanno il duro compito di ribaltare il risultato in uno stato che sarà una bolgia. Anche i bookmakers sono dalla parte del segno 1 quotato a 1.89, segno X a 4.6 e segno 2 a 3.7 su Sportbet.