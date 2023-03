Inter, Conte sogna il ritorno | Intanto stasera si gioca tutto contro il Milan

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Recitava così una canzone di Antonello Venditti e stavolta potrebbe essere realtà. Secondo Alfio Musmarra, intervenuto a Radio Nerazzurra, l’allenatore ora potrebbe lasciare sul serio la Premier per ritornare nella squadra di Zhang.

Calciomercato Inter tra Mourinho e Conte: ecco chi la spunterà

“Conte? Ho avuto questa informazione 2-3 fa. Lavoravo sul discorso Mourinho e, chiedendo di lui a una persona molto vicina a entrambi, mi è stato risposto ‘Ma perché, Conte ti fa schifo?’. Poi ha aggiunto: ‘Guarda che ci sono stati dei contatti e stai in campana’. Prima di darla, ho riflettuto e ne ho parlato col mio direttore, anche perché con Marotta e Ausilio non si sono lasciati benissimo. Ma nel calcio di oggi contano soldi e interessi. Già in passato Marotta e Conte non si erano lasciati benissimo, poi però sono tornati a lavorare insieme. Poi Conte a Milano non si è trovato bene, di più. Con i tifosi c’è sempre stato un grande rapporto. E’ andato via perché sono cambiate alcune situazioni, altrimenti sarebbe rimasto. So che c’è la Juventus da un po’. Le voci su Mourinho? Questo fa capire come l’Inter potrebbe puntare su un allenatore di primo piano. Non dimentichiamo che, prima di prendere Inzaghi, c’era stato un incontro con Allegri. I soldi per un grande allenatore si trovano“.

“Siamo in un momento decisivo della stagione. Se dovesse superare il turno in Champions, cosa vuoi dire a Inzaghi? Ma la dirigenza di una società come l’Inter ha il dovere di guardarsi attorno e muoversi a 360°. Samaden? Dovrebbe andare a fare il ds in una squadra di Serie A, dopo 33 anni di Inter sarebbe un’altra bella avventura“.