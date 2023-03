Inter, si cerca accordo con un nuovo sponsor | In arrivo 30 milioni di euro per le casse nerazzurre

Nuovo sponsor in arrivo per i nerazzurri

Inter, Zhang e il problema debiti

La valutazione del bond da 415 milioni di euro fatta da Standard and Poor’s Global Rating nel gennaio 2022 sembra essere il male più grande del club nerazzurro. Zhang è in grande difficoltà e nel maggio 2024 dovrà restituire 350 milioni di euro – compresi interessi – alla società americana, Oaktree. Situazione non rosea che porta il club nerazzurro a ricercare uno sponsor importante che possa pagare in modo nutrito, data la scottatura presa con DigitalBits. La questione legata al main sponsor ha gravato ulteriormente la condizione del club meneghino, ora alla disperata ricerca di un nuovo sostenitore. DigitaBits aveva promesso ai nerazzurri una cifra maggiore rispetto a quella data; infatti, la compagnia non avrebbe versato nessuna delle rate concordate in precedenza, lasciando nel bilancio dell’Inter un buco di ben 25 milioni di euro.

Sponsor Inter, 30 milioni da Turkish Airlines

L’Inter sembra aver trovato lo sponsor. Si tratta della compagnia aerea Turkish Airlines. Attualmente, il gruppo anatolico offrirebbe all’Inter una cifra pari a 25 milioni di euro. L’Inter prova a rialzare e far arrivare a 30, cifra alta per il calcio italiano. Le altre contendenti sembrano essere Binance, Hisense e LeoVegas. I turchi sembrano essere in vantaggio sulle altre, secondo quanto riportato da interlive.it.