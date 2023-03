Inter, udienza rinviata per Zhang | Ballano 300 milioni di debiti

Inter, situazione delicata per Zhang

Era prevista l’udienza presso il Tribunale di Milano per la causa di China Construction Bank verso Steven Zhang, per il mancato pagamento di 300 milioni di euro. “Quest’ultima ha intentato causa contro Zhang, oltre che a Milano dove chiedono l’annullamento della delibera con cui l’Inter ha dato il via libera a non versare lo stipendio allo stesso Zhang, a Hong Kong e negli Stati Uniti” sottolinea Calcio e Finanza. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’udienza è stata rinviata ad aprile, probabilmente il 23.