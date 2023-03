Lazio, Sarri critica Milinkovic-Savic | Le parole

Lazio, Sarri: “Ultimamente mi stava piacendo di più”

Nella conferenza stampa post partita di Conference League, Maurizio Sarri ne ha avute da dire un po’ per tutti. Nel mirino delle critiche è finito anche il suo pupillo a centrocampo che ieri sera è stato uno dei peggiori in campo. Ecco le parole su Milinkovic-Savic:

“Venerdì ha fatto una buona partita e tutto sommato anche stasera non penso abbia più responsabilità di altri. In allenamento l’ho visto i crescita poi vediamo se crescerà anche in partita, ma non vorrei tornasse a eccedere in qualche numero fine a se stesso. Ultimamente mi stava piacendo di più“.