Lazio, serata amara | Ma che traguardo per Pedro

Lazio, Pedro segno ovunque

In una serata amara per la Lazio con la sconfitta casalinga che compromette parzialmente il cammino verso la finale della Conference League, c’è un record da segnalare. Pedro con il gol di ieri sera, ha segnato nelle fasi ad eliminazione diretta in tutte e tre le competizioni europee: Champions League, Europa League ed ora anche Conference League. Il calciatore spagnolo non segnava in una fase ad eliminazione diretta dal 2018-19, quando nella finale di Europa League segnò e vinse la competizione e in quel momento in panchina c’era proprio Maurizio Sarri.