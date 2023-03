Milan, ascolta Nesta: “L’importante è giocare da squadra. Con la linea bassa meglio Kjaer”

Milan, parla Nesta e regala consigli preziosi a Pioli in vista del Tottenham

Alessandro Nesta conosce certamente le notti di Champions League e sa quanto è importante la partita di domani per i rossoneri. Il Milan sfiderà il Tottenham domani nel match valido per gli ottavi di ritorno di UEFA Champions League. Nesta, campione d’Europa proprio con i rossoneri sia nel 2003 che nel 2007, ha parlato del reparto difensivo rossonero, in esclusiva a La Gazzetta dello Sport: “Non andrei dietro all’errore del singolo: tutti sbagliano, è il reparto che deve funzionare. Confermerei loro fiducia anche se poi dipende tutto da che tipo di partita vorrà impostare Pioli. Con la linea difensiva più alta meglio gli altri tre, con la linea più bassa meglio Kjær per esperienza e letture di gioco”.

Nesta: “Necessario giocare da squadra”

Nesta ha valuto sottolineare il punto forte del Milan, quello che ha permesso ai rossoneri di vincere lo scudetto la scorsa stagione, il giocare da squadra. Infatti, ha dichiarato: “Importante è giocare di squadra: il Milan è andato in difficoltà quando aveva smesso di farlo”.