Ravezzani sicuro: “Ecco cosa prevedo per la squalifica della Juventus”

Sul suo profilo Twitter Fabio Ravezzani ha espresso il suo giudizio per quanto riguarda l’idea della Juventus di rivolgersi al Tar. Queste le sue parole: “Delle due l’una. O il documento che la Procura deve dare alla Juve è irrilevante e nulla cambia, oppure ha volutamente sottratto un elemento decisivo per il processo e in questo caso i vertici (da Chiné in su) vanno azzerati. Non so perché, ma prevedo soluzione all’italiana”.

