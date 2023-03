Roma, il nuovo arrivato conosce bene la Real Sociedad

Roma, Llorente: “Il tifo di Roma è una delle cose che mi hanno piacevolmente sorpreso”

Il nuovo acquisto della sessione invernale della Roma Diego Llorente, ha giocato nella Real Sociedad dal 2017 al 2020, consce bene l’ambiente e ha parlato a Radio MARCA Donostia proprio in vista della sfida di andata dell’Olimpico :

“I momenti negativi nel calcio sono relativi, hai sempre la possibilità dopo pochi giorni di dare una svolta e bisogna mantenersi pronti. Cercheremo di far valere il fattore campo e che il risultato possa essere favorevole per il ritorno. Credo che in queste gara ci sia un momento per tutto. Chi sarà migliore come squadra, nei duelli individuali e nei piccoli dettagli avrà la possibilità di avere la meglio”

L’Olimpico di Roma è uno stadio in cui c’è spesso una grande atmosfera

“Sì, la verità è che il tifo è una delle cose che mi hanno piacevolmente sorpreso. Allo stadio viene tantissima gente, nonostante la presenza della pista d’atletica che ostruisce la vista. È incredibile come ci spingano in ogni partita”.

Uno dei vostri punti di forza è la possibilità di sfruttare i calci piazzati

“Sì, è un punto forte che cerchiamo di sfruttare, è composto da una serie di fattori che lo rendono un punto forte per noi”.