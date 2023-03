Tottenham-Milan, match duro per i rossoneri

Seppur avendo vinto all’andata, il Milan di Pioli, non può stare tranquillo. In casa del Tottenham sarà un match tosto sul piano del gioco, ma ancor di più su quello caratteriale. Conte ha bisogno di confermarsi in Europa e tenterà di tutto per portarsi a casa il passaggio del turno.

Tottenham-Milan, le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic; Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.