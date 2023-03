Alla Juventus basta Di Maria | I bianconeri tornano alla vittoria

La Juventus supera il Friburgo all’Allianz Stadium

Alla Juventus l’andata degli ottavi di UEFA Europa League. Dopo tante occasioni per la Juventus, il primo tempo si chiude a reti inviolate. Diverso il secondo tempo dove i bianconeri vanno subito a segno all’8 minuto con il solito Angel Di Maria, su un grande cross di Kostic; annullato il gol del pari del Friburgo per un tocco di mano. I bianconeri dovranno difendere il vantaggio in Germania il prossimo giovedì.

Juventus-Friburgo, risultato e tabellino

Reti: 8′ st Di Maria

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (24′ pt Bonucci); Rabiot, Locatelli, Miretti (1′ st Fagioli), Kostic (33′ st Kean); Di Maria, Vlahovic (22′ st Chiesa). A disp.: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Gatti, Kean, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli, Barrenachea. All. Allegri.

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart (21′ st Gulde); Kubler, Eggestein (13′ st Keitel), Hofler, Gunter; Sallai (13′ st Doan), Holer (43′ st Gregoritsch), Grifo. A disp.: Uphoff, Atubolu, Gulde, Schmid, Keitel, Petersen, Wagner, Weibhaupt, Rohl, Schmidt, Gregoritsch, Doan. All. Streich.