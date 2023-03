Alla Roma il primo round d’andata degli ottavi (2-0): giallorossi inarrestabili

Nell’andata degli ottavi di finale i giallorossi non sfigurano e continuano a vincere. Decisivo il gol di inizio ad inizio tempo di Stephan El Shaarawy, autore di una splendida prova così come Karsdorp, i soliti Smalling e Matic, nessuno escluso. Nella ripresa la Real Sociedad sfiora il pareggio anche se le occasioni ci sono anche per i giallorossi che vanno più volte vicino al gol soprattutto con Belotti che colpisce la traversa anche se ad esultare è Kumbulla al minuto 87′.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Diego Llorente (dal 1′ st Kumbulla), Smalling; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala (dal 43′ st Bove), Pellegrini; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic. Allenatore: Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illarramendi (dal 30′ st Méndez); Kubo (dal 30′ st Cho), Sorloth (dal 22′ st Oyarzabal). A disposizione: Zubiaurre, Sola, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Oyarzabal, Cho, Munoz, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes, Méndez. Allenatore: Alguacil

Reti: al 13′ pt El Shaarawy, al 42′ st Kumbulla

Ammonizioni: Illarramendi, Zubeldia, Gorosabel, Zubimendi