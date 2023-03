Calciomercato Inter, Barzaghi: “Perisic e Hakimi vorrebbero tornare”

Calciomercato Inter, clamorose parole di Barzaghi

In un suo video su Youtube, Marco Barzaghi ha parlato della situazione di Perisic e Hakimi, entrambi eliminati ieri dalla Champions League:

“Anche all’andata avevamo detto che sarebbe stato difficile rivederlo come nell’ultima stagione e che da lì in poi ci sarebbe stata sempre una discesa. Anche lui vorrebbe tornare, soprattutto perché ha capito che a fine stagione Conte se ne va, e le cose potrebbero complicarsi ulteriormente per lui: lui come lo stesso Hakimi, come confidano agli ex compagni, vorrebbero tornare. E un po’ si mangiano le mani: non credo Perisic si aspettasse un’avventura così modesta in Premier League”