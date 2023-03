Calciomercato Inter, priorità al giovane difensore | Marotta studia l’ultima mossa

Calciomercato Inter, la priorità in difesa si chiama Scalvini

L’Inter cerca un difensore per sostituire il partente Milan Skriniar. L’obiettivo principale dei nerazzurri per la prossima sessione di mercato sembra essere Giorgio Scalvini, giovane difensore in forza all’Atalanta. La richiesta del club bergamasco è altissima e, infatti, la dirigenza nerazzurra starebbe studiando la mossa migliore per abbassare le pretese economiche del club proprietario del cartellino del ragazzo.

Scalvini, due giocatori per convincere l’Atalanta

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe offrire due calciatore ai bergamaschi. Scrive la rosea: “Per la prossima estate il primo obiettivo diventa Scalvini, jolly buono per ogni evenienza: personalità da vendere, ma prezzo alto. Fabbian e Satriano possono essere pedine buone per far abbassare il prezzo, poi bisognerà trovare la formula giusta con l’Atalanta, da sempre bottega cara. Ma Scalvini vale un sacrificio: l’Inter lo sa e studia la strategia vincente”.