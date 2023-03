Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’attaccante azzurro

Dzeko prende tempo, Inter su Scamacca

Il rinnovo di Dzeko non sembra cosi scontato, il bosniaco vorrebbe un biennale, l’Inter vorrebbe accordo di una sola stagione. Una pista, quella del rinnovo, che si raffredda. L’Inter torna a pensare a Scamacca, l’attaccante azzurro tornerebbe volentieri in Serie A, Marotta e Ausilio ci pensano. Come conferma la Gazzetta l’attaccante ex Sassuolo torna sul taccuino dei nerazzurri: “Marotta e Ausilio hanno valutato attentamente il suo profilo nella scorsa stagione, ma l’Inter non poteva investire forte come ha fatto il West Ham e come desiderava il Sassuolo. Però ci potrebbero essere margini per tornare alla carica la prossima estate, magari puntando a un prestito oneroso e sfruttando il desiderio del giocatore di tornare in Italia”, scrive la rosea.