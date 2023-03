Calciomercato Juventus, il gioiellino bianconero punta i piedi

Il giovane talento inizia a guardare altrove

E’ stato seguito ed inseguito da mezza Europa circa un anno fa. Sulle sue tracce c’erano alcuni dei più grandi top club europei, testimonianza questa delle indiscusse qualità del diretto interessato che sembra a tutti gli effetti essere un predestinato. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, giovanissima stella nascente di appena 17 anni. Strappato all’ultimo ai tedeschi del Bayern Monaco, il nazionale turco approdò in bianconero firmando un contratto valido fino al 2025. Inoltre con la nuova filosofia, incentrata più sul coltivarsi in casa i calciatori del futuro, politica questa indubbiamente dettata dal caos finanziario che ha investito la società, Yildiz ha impreziosito le sue 29 presenze in Primavera con ben 13 reti e 6 assist. Numeri di tutto rispetto. Ciò nonostante però, qualcosa nella mente del giovane è scattato. Qualcosa che lo sta portando a valutare di lasciare Torino e prendere altre strade.

Calciomercato Juventus, i motivi di una probabile partenza

Sebbene l’intero ambiente Juve ha grandissima fiducia in lui, a detta del calciatore non si sarebbe rispettato un accordo. Gli è stato promesso uno sbocco naturale in Serie C tra le file della Juventus Next-Gen, la seconda squadra di quella che milita in Seria A. Sbocco avvenuto perché poi di fatto Yildiz è passato alla Juve B, ma nella sua prima apparizione ufficiale contro la Virtus Verona, ha fatto seguito soltanto una panchina. Episodio questo che ha suscitato amarezza nel gioiellino diciassettenne, tanto che sembrerebbe stesse seriamente valutando la possibilità di lasciare il club torinese. Se tale episodio sia solo frutto di un capriccio dettato perlopiù dalla sua giovane età risolvibile magari con una confronto rassicuratore tra calciatore e dirigenza, saprà dircelo soltanto il futuro. Una cosa è certa, la fuori la fila delle contendenti per arrivare al gioiello che ha stregato mezza Europa, resta sempre molto lunga.